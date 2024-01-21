(Сивухина) Анастасия Гордеева
Место рождения
Дата рождения12.10.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905 ст.
Отец: Сивуха Гордей Семенович
Мать: Сивуха Акулина Семеновна
Крещение
13.10.1905 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 181 в АИС восприемники Георгий Афонасьев Шкелин Мария Симеонова Мельникова
Смерть
Неизвестно