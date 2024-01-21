(Сивухина) Анастасия Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сивухина) Анастасия Гордеева

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905 ст.

Отец: Сивуха Гордей Семенович

Мать: Сивуха Акулина Семеновна

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
13.10.1905 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 181 в АИС восприемники Георгий Афонасьев Шкелин Мария Симеонова Мельникова
Смерть
Неизвестно

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