Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1833 г.р.
1837 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1833

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
02.01.1837

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мефодий

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Гаврила

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Архип

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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