Екатерина Ивановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1833
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
02.01.1837
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мефодий
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гаврила
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Архип
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Витько Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно