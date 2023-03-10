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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.1843

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.07.1843
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