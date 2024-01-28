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Токарев Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Токарев Михаил Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Мария

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 569об
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Нрзб (Токарева) Никитична

Мать ребёнка: Токарева Мария

Рождение ребёнка
1830

Сын: Токарев Нрзб Никитич

Мать ребёнка: Токарева Мария

Смерть
Неизвестно

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