Токарев Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Токарев Михаил Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Мария
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 569об
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Нрзб (Токарева) Никитична
Мать ребёнка: Токарева Мария
Рождение ребёнка
1830
Сын: Токарев Нрзб Никитич
Мать ребёнка: Токарева Мария
Смерть
Неизвестно