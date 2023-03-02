Кузьмина (Будаева) Елена Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмина (Будаева) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казьмина) Анна

Отец ребёнка: Казьмин Семен Автомев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казьмина) Марья

Отец ребёнка: Казьмин Семен Автомев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казьмина) Акулина

Отец ребёнка: Казьмин Семен Автомев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казьмин Семен Автомев

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