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Горлатов Владимир Михайлович

Место рождения

Сусуман, Магаданская область, Россия

Дата рождения

19.07.1960

Дата смерти

28.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Около 1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960

Отец: Горлатов Михаил

Мать: (Аристова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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