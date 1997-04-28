Горлатов Владимир Михайлович
Место рожденияСусуман, Магаданская область, Россия
Дата рождения19.07.1960
Дата смерти28.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960
Отец: Горлатов Михаил
Мать: (Аристова) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно