Плесовских Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Степан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Плесовских Тимофей Ильич

Мать: Плесовских Васса Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1935

Сын: Плесовских Алексей Степанович

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Августа Степановна

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Анна Степановна

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Ольга Степанова

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Александр Степанович

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Мария Степановна

Мать ребёнка: Плесовских Агафья

Смерть
Неизвестно
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