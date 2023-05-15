Плесовских Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
30.03.1935
Сын: Плесовских Алексей Степанович
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Августа Степановна
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Анна Степановна
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Ольга Степанова
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Александр Степанович
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Мария Степановна
Мать ребёнка: Плесовских Агафья
Смерть
Неизвестно