Соколов Мария Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Мария Парменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Соколов) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Соколов) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Соколов) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Соколов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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