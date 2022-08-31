Соколов Мария Парменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Соколов) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Соколов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Соколов) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Соколов) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Соколов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно