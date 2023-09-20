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Исаков Павел Иванович

Место рождения

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Иван Захарович

Мать: Исакова (Скворцова) Устинья Максимовна

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

Бракосочетание
Около 1888

Жена: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.

Сын: Исаков Николай Павлович

Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.

Сын: Исаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.

Сын: Исаков Виталий Павлович

Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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