Исаков Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Исакова (Прокофьева) Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно