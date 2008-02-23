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Парамонова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1924

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1947

Дочь: Кургузова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.01.?

Сын: Парамонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Харинская Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович

Рождение ребёнка
10.04.?

Дочь: Парамонова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович

Рождение ребёнка
13.09.?

Дочь: Тигунцева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Николай Федорович

Смерть
23.02.2008
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