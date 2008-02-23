Парамонова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1924
Дата смерти23.02.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1947
Дочь: Кургузова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.01.?
Сын: Парамонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Харинская Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович
Рождение ребёнка
10.04.?
Дочь: Парамонова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.09.?
Дочь: Тигунцева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Парамонов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2008