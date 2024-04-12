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Морожников Николай Иванович

Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

04.06.1950

Дата смерти

17.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950

Отец: Морожников Иван Дмитриевич (Димитриевич)

Мать: Морожникова Надежда Михайловна

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Родился очень маленьким 1700гр, помещался на ладони у отца, но любовь родителей, материнское молоко и пуховая подушка сделали свое дело - вырос здоровым и красивым парнем. В 2х летнем возрасте опрокин... Показать все
Бракосочетание
21.07.1974

Жена: Морожникова Ирина Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
21.07.1975

Сын: Морожников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Морожникова Ирина Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Имя в честь деда (оба деда с именем Иван) - Иван Дмитриевич Морожников в 1973 году перед смертью просил первого внука назвать Иваном. Родился в годовщину свадьбы родителей.
Рождение ребёнка
05.07.1979

Сын: Морожников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Морожникова Ирина Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
17.11.1988
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Причина смерти: Инфаркт миокарда второй (на ногах). Умер в четверг днем в поликлинике примерно в 12 часов. Плохо чувствовал себя с субботы (с 12.11.1988), пришел к врачу, занял очередь. Уборщица полик... Показать все
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