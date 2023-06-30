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Малютин Кирилл Львович
Малютин Кирилл Львович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1963
Пол
Мужской
Отец
Малютин Лев Петрович
1931 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1963
Отец:
Малютин Лев Петрович
Мать: не указана
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