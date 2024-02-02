Курилов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.?
Дочь: Окунева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Курилова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Курилова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Нина Сергеевна
Смерть
02.02.?
Берково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область