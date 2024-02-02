Курилов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.?

Дочь: Окунева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Курилова Нина Сергеевна

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Курилова Нина Сергеевна

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Нина Сергеевна

Смерть
02.02.?
Берково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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