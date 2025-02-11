Siemens Julius Peter 16.09.1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Siemens Julius Peter

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.09.1801, Нижняя Хортица

умер 08.11.1870, Нижняя Хортица

Мать
Siemens (Klassen) Katharina J D20.01.1768 г.р.
Отец
Siemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.
Супруги
Siemens (Entz) Katharina Anna01.01.1805 г.р.
Дети
Siemens Peter Julius E19.06.1823 г.р.
Epp (Siemens) Catharina J E13.08.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1801

Отец: Siemens Peter Jacob

Мать: Siemens (Klassen) Katharina J D

Бракосочетание
26.09.1822

Жена: Siemens (Entz) Katharina Anna

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Супруг(-а): Katharina Anna Siemens (Entz)

Рождение ребёнка
19.06.1823

Сын: Siemens Peter Julius E

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
13.08.1826

Дочь: Epp (Siemens) Catharina J E

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
16.02.1829

Дочь: (Siemens) Helena

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
20.08.1831

Дочь: Peters (Siemens) Margaretha

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
05.12.1833

Дочь: Goertzen (Siemens) Anna

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
15.06.1836

Сын: Siemens Julius

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Siemens Abraham

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
01.05.1842

Сын: Siemens Jakob

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
04.10.1845

Сын: Siemens Abraham

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Рождение ребёнка
14.02.1848

Сын: Siemens Heinrich

Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna

Смерть
08.11.1870

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