Siemens Julius Peter
мужской, родился 16.09.1801, Нижняя Хортица
умер 08.11.1870, Нижняя Хортица
МатьSiemens (Klassen) Katharina J D20.01.1768 г.р.
ОтецSiemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Дочь: Epp (Siemens) Catharina J E
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Дочь: (Siemens) Helena
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Дочь: Peters (Siemens) Margaretha
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Дочь: Goertzen (Siemens) Anna
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Сын: Siemens Julius
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Сын: Siemens Abraham
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Сын: Siemens Jakob
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Сын: Siemens Abraham
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna
Сын: Siemens Heinrich
Мать ребёнка: Siemens (Entz) Katharina Anna