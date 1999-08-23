Данилова Августа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1921
Дата смерти23.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Ромашова Паутова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1950
Сын: Данилов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1999