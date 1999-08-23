Данилова Августа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Августа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1921

Дата смерти

23.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Ромашова Паутова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1950

Сын: Данилов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Александрович

Смерть
23.08.1999
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