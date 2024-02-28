Пименов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 26.06.1977

Сын: Пименов Олег Михайлович

Мать ребёнка: Пименова Татьяна Леонидовна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.02.1985

Сын: Пименов Артем Михайлович

Мать ребёнка: Пименова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
09.06.1986

Сын: Пименов Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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