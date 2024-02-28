Пименов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 26.06.1977
Мать ребёнка: Пименова Татьяна Леонидовна
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.02.1985
Мать ребёнка: Пименова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
09.06.1986
Мать ребёнка: не указана