Petkau (Klassen) Maria 05.11.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Petkau (Klassen) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.11.1869, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 20.01.1920, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Klassen Jacob09.03.1840 г.р.
Мать
Rempel Klassen (Friesen) Maria23.12.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1869

Отец: Klassen Jacob

Мать: Rempel Klassen (Friesen) Maria

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
20.01.1920
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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