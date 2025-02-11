Petkau (Klassen) Maria
женский, родилась 05.11.1869, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 20.01.1920, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецKlassen Jacob09.03.1840 г.р.
МатьRempel Klassen (Friesen) Maria23.12.1840 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1869
Отец: Klassen Jacob
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
20.01.1920
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния