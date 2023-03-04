Лаптева Соломония Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Соломония Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Терентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Лаптев Сила Терентивич

Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лаптев Фёдор Терентивич

Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Лаптева) Дарья Терентиева

Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович

Смерть
После 1795

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