Лаптева Соломония Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Лаптева) Дарья Терентиева
Отец ребёнка: Лаптев Терентий Иванович
Смерть
После 1795