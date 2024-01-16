Матрёна (Матрона) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сошенко Феофим (Феофан?) Трофимович
Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сошенко Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно