Матрёна (Матрона) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна (Матрона) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сошенко Семён Трофимович

Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сошенко Феофим (Феофан?) Трофимович

Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сошенко Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Сошенко Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошенко Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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