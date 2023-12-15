Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Комов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Новикова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич
Баба родилась в Москве 1 января 1940г.
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Вишневецкая (Завалдаева) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Завалдаев Юрий Викторович
Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич
Юрий родился в Краснокамске после войны.
Смерть
2003