Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Комов Сергей

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
1939

Муж: Завалдаев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Новикова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич

Баба родилась в Москве 1 января 1940г.
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Вишневецкая (Завалдаева) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Завалдаев Юрий Викторович

Отец ребёнка: Завалдаев Виктор Васильевич

Юрий родился в Краснокамске после войны.
Смерть
2003

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