Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Карханов Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ландырева Юлия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карханов Серафим Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно