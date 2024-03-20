Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Карханов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карханова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ландырева Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карханов Серафим Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карханов Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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