von Tavel Franz Rudolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Tavel Franz Rudolf

von Tavel Franz Rudolf

avatar

Место рождения

Берн

Дата рождения

10.05.1863

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Stabskapten, Doktor
Смерть
30.12.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close