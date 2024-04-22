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von Tavel Franz Rudolf
von Tavel Franz Rudolf
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Место рождения
Берн
Дата рождения
10.05.1863
Дата смерти
30.12.1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Берн
Работа или профессия
Неизвестно
Stabskapten, Doktor
Смерть
30.12.1941
Берн
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