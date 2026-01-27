Шастов Андрей
мужской, родился 16.06.1981
Супруги
Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна07.10.1985 г.р.
Дети
Шастова Кристина Андреевна03.10.2008 г.р.
Шастов Кирилл Андреевич26.10.2011 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2008
Дочь: Шастова Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.2011
Мать ребёнка: Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна