Шастов Андрей 16.06.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шастов Андрей

Автор
АК
Калмыкова А.

мужской, родился 16.06.1981

Супруги
Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна07.10.1985 г.р.
Дети
Шастова Кристина Андреевна03.10.2008 г.р.
Шастов Кирилл Андреевич26.10.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.2008

Дочь: Шастова Кристина Андреевна

Мать ребёнка: Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Шастов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна

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