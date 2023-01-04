Барахтянская (Дроздова) Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарахтянская (Дроздова) Фаина Ивановна

Барахтянская (Дроздова) Фаина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Иван

Мать: Дроздова (Никитина) Ольга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйнич Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барахтянский Николай

Рождение ребёнка
04.11.1962

Дочь: Кульчитская Галина Федоровна

Отец ребёнка: Буйнич Федор

Рождение ребёнка
27.09.1964

Дочь: Баскакова Наталья

Отец ребёнка: Буйнич Федор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.