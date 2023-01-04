Барахтянская (Дроздова) Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буйнич Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барахтянский Николай
Рождение ребёнка
04.11.1962
Дочь: Кульчитская Галина Федоровна
Отец ребёнка: Буйнич Федор
Рождение ребёнка
27.09.1964
Дочь: Баскакова Наталья
Отец ребёнка: Буйнич Федор