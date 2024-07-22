Кузнецова Евдокия (Монойлова) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1871
Дочь: Кузнецова Павла Афанасьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
25.11.1872
Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Кузнецов Зосим Афанасьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич
Бракосочетание
1879
Смерть
Неизвестно