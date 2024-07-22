Кузнецова Евдокия (Монойлова) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия (Монойлова) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1871

Дочь: Кузнецова Павла Афанасьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич

Рождение ребёнка
25.11.1872

Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Кузнецов Зосим Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Ильич

Бракосочетание
1879

Муж: Кузнецов Афанасий Ильич

Смерть
Неизвестно

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