Золотарёв Осип (Иосиф) Иванович Около 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарёв Осип (Иосиф) Иванович

Место рождения

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Золотарёв Иван Сидорович

Мать: Золотарёва Федора Ивановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарёва Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Золотарёва Ульяна Осиповна

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Золотарёва Ирина Осиповна

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Золотарёва Лукерья Осиповна

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Золотарёва Анна Осиповна

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Золотарёв Григорий Осипович

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Золотарёв Матвей Осипович

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Золотарёв Даниил Осипович

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Золотарёв Гавриил Осипович

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Золотарёв Епифан Осипович

Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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