Золотарёв Осип (Иосиф) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1753
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Золотарёва Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Золотарёва Ирина Осиповна
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Золотарёва Лукерья Осиповна
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Золотарёва Анна Осиповна
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Золотарёв Григорий Осипович
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Золотарёв Матвей Осипович
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Золотарёв Даниил Осипович
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Золотарёв Гавриил Осипович
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Золотарёв Епифан Осипович
Мать ребёнка: Золотарёва Матрёна Степановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно