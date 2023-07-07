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Белостоцкий Сергей Михайлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

03.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
16.02.1948

Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Белостоцкая Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1955

Дочь: Файнберг Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белостоцкая Нина Михайловна

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