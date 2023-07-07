Белостоцкий Сергей Михайлович
Место рожденияУкраина
Дата рождения03.08.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1948
Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Белостоцкая Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1955
Дочь: Файнберг Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Белостоцкая Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно