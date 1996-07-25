Машараев Хидиятулла Хибатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти25.07.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машараева Насима Хидиятовна
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машараев Рафит Хидиятович
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машараев Ражаб Хидиятович
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
20.10.1952
Дочь: Сагитова (Машараева) Хасиба Хидиятовна
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
02.08.1956
Сын: Машараев Хабибулла Хидиятович
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
16.09.1958
Дочь: Хабибулина (Машараева) Мавжида Хидиятовна
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
02.09.1966
Сын: Машараев Салават Хидиятович
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Рождение ребёнка
14.07.1970
Сын: Машараев Зайнулла Хидиятович
Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Смерть
25.07.1996