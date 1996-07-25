Машараев Хидиятулла Хибатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машараев Хидиятулла Хибатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

25.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: Машараев Хейбатулла

Мать: Машараева (Байбулатова) Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машараева Насима Хидиятовна

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машараев Рафит Хидиятович

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машараев Ражаб Хидиятович

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
20.10.1952

Дочь: Сагитова (Машараева) Хасиба Хидиятовна

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Машараев Хабибулла Хидиятович

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
16.09.1958

Дочь: Хабибулина (Машараева) Мавжида Хидиятовна

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
02.09.1966

Сын: Машараев Салават Хидиятович

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Рождение ребёнка
14.07.1970

Сын: Машараев Зайнулла Хидиятович

Мать ребёнка: Машараева Бибикамал Альмухаметовна

Смерть
25.07.1996

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