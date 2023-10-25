Жиляев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.09.2014
Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
14.02.2015
Дочь: (Жиляева) Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Жиляева (Лукьянова) Анастасия Алексеевна
Московская область, г. Видное
Рождение ребёнка
08.08.2020
Дочь: (Жиляева) Варвара
Мать ребёнка: Жиляева (Лукьянова) Анастасия Алексеевна
Московская область, г. Видное