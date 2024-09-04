Алгазин Фёдор Ильич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Алгазина) Аксинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Парасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно