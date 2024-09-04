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Алгазин Фёдор Ильич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Алгазин Илья Иванович

Мать: Алгазина Василиса Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Алгазина) Аксинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Парасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Алгазина Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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