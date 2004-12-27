Ткач (Цыценко) Анна Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткач (Цыценко) Анна Ерофеевна

Место рождения

д. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

27.12.2004

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: Цыценко Ерофей

Мать: Цыценко Аксиния

д. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ткач Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.2004
г Уфа Башкортостан
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