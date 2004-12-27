Ткач (Цыценко) Анна Ерофеевна
Место рожденияд. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти27.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Отец: Цыценко Ерофей
Мать: Цыценко Аксиния
д. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
25.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ткач Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.2004
г Уфа Башкортостан