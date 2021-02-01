Коптев Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптев Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2021

Отец: Коптев Дмитрий Вадимович

Мать: Анна

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