Юдакова Марфа Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Аникей
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно