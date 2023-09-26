Юдакова Марфа Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова Марфа Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Аникей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Юдаков Сидор Иванович

Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Юдаков Трофим Иванович

Отец ребёнка: Юдаков Иван Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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