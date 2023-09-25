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Lēvalds Didriķis

Место рождения

Kalnaische

Дата рождения

10.08.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1873

Сын: Lēvalds Fricis

Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Lēvalds Jānis

Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze

Рождение ребёнка
07.01.1878

Дочь: (Lēvalds) Lavīze

Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze

Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Barons (Lēvalds) Tija

Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze

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