Lēvalds Didriķis
Место рожденияKalnaische
Дата рождения10.08.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1873
Сын: Lēvalds Fricis
Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Lēvalds Jānis
Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze
Рождение ребёнка
07.01.1878
Дочь: (Lēvalds) Lavīze
Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Barons (Lēvalds) Tija
Мать ребёнка: Lēvalds Annlīze