Коробова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978

Отец: Варламов Петр

Мать: Варламова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Коробова Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Коробов Сергей Николаевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

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