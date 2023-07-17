Коробова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978
Отец: Варламов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1999
Дочь: Коробова Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Коробов Сергей Николаевич
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область