Фишева Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишева Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотия Ивановна

Отец ребёнка: Фишев Иван Дмитриевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1702

Сын: Фишев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фишев Иван Дмитриевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишев Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1710
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