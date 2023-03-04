Фишева Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотия Ивановна
Отец ребёнка: Фишев Иван Дмитриевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Фишев Иван Дмитриевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1710