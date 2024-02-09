Кадуцкий Иван Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Дата рождения1950
Дата смерти1999
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1972
Смерть
1999