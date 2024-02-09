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Кадуцкий Иван Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

1950

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кадуцкий Иван Оверьянович

Мать: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1972
Смерть
1999

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