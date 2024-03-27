Бурганетдинов Сафиулла Бурганетдинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1886
Дата смерти1956
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бурганетдинов Ахмяр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сафиуллин Абдулхай
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сафиуллин Абдулбяр
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сафиуллин Абдулкарим
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Рождение ребёнка
28.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Рождение ребёнка
28.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Рождение ребёнка
29.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно