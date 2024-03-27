Бурганетдинов Сафиулла Бурганетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурганетдинов Сафиулла Бурганетдинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1886

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бурганетдинов Ахмяр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафиуллин Абдулхай

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сафиуллин Абдулбяр

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сафиуллин Абдулкарим

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Рождение ребёнка
28.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Рождение ребёнка
28.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Рождение ребёнка
29.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурганетдинова (Минажетдинова) Алия Минажетдиновна

Смерть
1956
Похороны
Неизвестно

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