Голубева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий
Рождение ребёнка
06.04.1916
Сын: Голубев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий
Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно
Кочубей, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан