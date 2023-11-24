Голубева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий

Рождение ребёнка
06.04.1916

Сын: Голубев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий

Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно
Кочубей, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

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