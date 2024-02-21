Андреева Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Андреев Феофан Илларионович

Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.12.1865

Сын: Андреев Павел Илларионович

Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Андреев Яков Илларионович

Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.1881

Дочь: Варвара Илларионовна

Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Илларион Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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