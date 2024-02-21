Андреева Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андреев Феофан Илларионович
Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
15.12.1865
Сын: Андреев Павел Илларионович
Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
29.06.1878
Сын: Андреев Яков Илларионович
Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1881
Дочь: Варвара Илларионовна
Отец ребёнка: Андреев Илларион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно