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Михаил Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Борис Степанов

Мать: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Никольского-Троицкого Романов- Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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