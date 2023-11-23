Михаил Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Борис Степанов
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Никольского-Троицкого Романов- Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно