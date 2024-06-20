Чупенов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти18.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупенов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупенов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1938
Дочь: Янчурова (Чупенова) Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна
Смерть
18.02.1944