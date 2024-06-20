Чупенов Василий Михайлович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чупенов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

оВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупенов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупенов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1938

Дочь: Янчурова (Чупенова) Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна

Смерть
18.02.1944

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