Лапицкая (Лапицкая) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Лапицкая) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

23.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Емельян

Мать: не указана

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Лапицкая) Капитолина Даниловна

Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лапицкий Стефан Данилович

Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лапицкая) Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
23.11.1899
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

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