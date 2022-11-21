Лапицкая (Лапицкая) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти23.11.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Лапицкая) Капитолина Даниловна
Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лапицкий Стефан Данилович
Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лапицкая) Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Лапицкий Данила Демьянович
Смерть
23.11.1899