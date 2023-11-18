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Савиных (Ликерова) Галина Исабаевна
Савиных (Ликерова) Галина Исабаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1953
Пол
Женский
Отец
Ликеров Исабай Абдрахманович
1921 г.р.
Мать
Ликерова (Хлюстова) Вера Михаловна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953
Отец:
Ликеров Исабай Абдрахманович
Мать:
Ликерова Вера Михаловна
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