Савиных (Ликерова) Галина Исабаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных (Ликерова) Галина Исабаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953

Отец: Ликеров Исабай Абдрахманович

Мать: Ликерова Вера Михаловна

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