Кудряшов Никита Федоров
мужской, родился 26.05.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.10.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Фёдор Леонтьев1847 г.р.
МатьКудряшова Агафья Кондратьева1848 г.р.
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Рождение
26.05.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.10.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область