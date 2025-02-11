Кудряшов Никита Федоров 26.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Никита Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.05.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.10.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Фёдор Леонтьев1847 г.р.
Мать
Кудряшова Агафья Кондратьева1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1886

Отец: Кудряшов Фёдор Леонтьев

Мать: Кудряшова Агафья Кондратьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.10.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от поноса

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