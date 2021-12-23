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Талалаева (Степанова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

01.10.1909 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909 ст.

Отец: Степанов Иван Георгиевич

Мать: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Талалаев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Талалаева (Лукьянова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич

Смерть
1975
Зевалово, Ступино, Московская область

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