Талалаева (Степанова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1909 ст.
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909 ст.
Отец: Степанов Иван Георгиевич
Мать: Степанова Анна Ивановна
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Талалаев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Талалаева (Лукьянова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич
Смерть
1975