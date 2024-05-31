Лобанова (Арефьева) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1974
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Лобанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Александр Петрович