Лобанова (Арефьева) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Арефьева) Лариса Александровна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

01.04.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
20.10.1974

Муж: Лобанов Александр Петрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1975

Сын: Лобанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Петрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Александр Петрович

Кострома, город Кострома, Костромская область

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