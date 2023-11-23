Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1704 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Иванович (1702 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тутанова Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Леонтьевна (1704-?). Дети: Ксения, супруга дьякона Григория Василь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Смерть
Неизвестно

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