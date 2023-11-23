Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Иванович (1702 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тутанова Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Леонтьевна (1704-?). Дети: Ксения, супруга дьякона Григория Василь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Смерть
Неизвестно