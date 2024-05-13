Климова Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Климов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Климов Никифор Савельевич
Отец ребёнка: Климов Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно