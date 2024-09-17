Попова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
17.01.1941

Сын: Попов Александр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
17.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

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